Keban'da Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Keban'da 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keskin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla 6 branşta düzenlenen çeşitli sportif etkinliklerin başladığını kaydetti.