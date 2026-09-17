Keban\'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, 4. sınıflar birincilere çiçek verdi

Keban'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı, 4. sınıflar birincilere çiçek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Baraj İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törende 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerini çiçeklerle karşılayıp hediye verdi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.
Baraj İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı törende müzik dinletisi sunuldu, öğrenciler şiir okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Törende, 4. sınıf öğrencileri, bu yıl okula başlayan birinci sınıf öğrencilerini çiçeklerle karşıladı, onlara hediyeler verdi.
Programa, Keban Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Tunç, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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