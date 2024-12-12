Keban'da Kariyer Günleri

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.
Keban ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, polislik mesleği konusunda öğrencilere sunum yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, etkinliğin ilk gününde polislik mesleği konusunda öğrencilerin bilgilendirildiğini söyledi.
Gök, Kariyer Günleri etkinliğine destek veren İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ve emniyet personeline teşekkür etti.
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