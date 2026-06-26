Keban'da Müzik Atölyesi Açıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir firmanın desteğiyle oluşturulan müzik atölyesinin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Furkan Atalık, törende yaptığı konuşmada, müzik atölyesinin hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin müziğin evrensel diliyle bağ kurmalarını sağlamak ve yeteneklerini en güzel şekilde sağlayabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla atölyenin açıldığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre de okulları sosyal kültürel faaliyetlerin yapıldığı, resim, sanat, edebiyat, müzik alanında bir takım becerilerin de kazandığı yapılar olarak düşündüklerini belirterek, katkı ve desteklerinden dolayı Kaymakam Atalık ve firmaya teşekkür etti.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Mehmet Yıldız ise atölye ile eğitime katkı sundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Atölyenin açılışı yapıldıktan sonra müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Törene, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Kıdemli Başçavuş Vekili Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, İlçe Tapu Müdürü Alaeddin Yararlı, İlçe Müftüsü Samet Çiçen, Keban Çok Programlı Lisesi Müdürü Gökhan Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.