Keban ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ilçedeki Zırkı bölgesindeki 5 köy ve bağlı mezralarda yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verdiğini tespit etti.
Bu kapsamda Kaymakamlık koordinesinde birçok avcının katılımıyla sürek avı yapıldı.
Sürek avı jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Yaban Domuzu Sürek Avı Yapıldı - Son Dakika
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