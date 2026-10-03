Keban Kaymakamı Onur, Abu Dabi finaline kalan 3 lise öğrencisi ve öğretmeni ağırladı

Keban Kaymakamı Onur, Abu Dabi finaline kalan 3 lise öğrencisi ve öğretmeni ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Onur, su tasarrufu projesiyle Abu Dabi finaline katılmaya hak kazanan 3 lise öğrencisi ve öğretmeni makamında kabul etti. Onur, başarının TÜBİTAK projesi ve MEB'in Harezmi Eğitim Modeli'nin başarısı olduğunu belirterek öğrenci ve öğretmeni tebrik etti.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, projeleriyle Abu Dabi'de yarışacak 3 lise öğrencisi ve öğretmen ile görüştü.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, hazırladıkları su tasarrufu projesi ile Abu Dabi'de düzenlenecek finale katılmaya hak kazanan Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Solunay Duran ve 12. sınıf öğrencileri Zehra Albayrak, Recep Efe Gök ve Zeynep Yüksel'i makamında kabul etti.
Kaymakam Onur, "Bu başarı aynı zamanda TÜBİTAK projesi ile Milli Eğitim Bakanlığımızın Harezmi Eğitim Modelinin bir başarısıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ferhat Emre'yi, okul yönetimini, ilgili öğretmenimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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