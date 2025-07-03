Kebanda Türk Bayrağı Zirvede

Elazığ'ın Keban ilçesi Akçetepe köyü muhtarı Hadi Fırat, köyün en yüksek tepesine Türk bayrağı dikti.

Muhtar Fırat, Gazıkur mevkisine diktiği 10 metre uzunluğundaki direğe 3 metreye 6 metre ebatlarında Türk bayrağı astı.

Türk bayrağını ve vatanını sevdiğini belirten Fırat, "Köyün en yüksek tepesinin zirvesine astığım bayrak, köyümüze güven ve güzellik kattı. İnşallah ömrümüz yettikçe bayrağımızı her yerde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.