KEÇ-TİM, ODTÜ\'deki 8. Dirençlilik Kongresi\'nde AFAD akreditasyonuyla öne çıktı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Ekibi (KEÇ-TİM), ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi'ne katıldı. Kongrede afet risklerinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir şehirleşme, dijital dönüşüm ve toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Türk Kızılayı paydaşlığında düzenlenen 8. Uluslararası Dirençlilik Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

"Bilgi Teknolojileri Çağında Dirençlilik" ana temasıyla düzenlenen kongreye dünyanın farklı ülkelerinden afet yönetimi uzmanları, akademisyenler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Keçiören Belediyesi KEÇ-TİM ekibi de afetlere hazırlık ve risk yönetimi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde önemli olan bu organizasyonda Ankara'da AFAD akreditasyonu alan ilk ve tek belediye ekibi olarak kongrede yerini aldı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ, AKREDİTASYON BAŞARISIYLA ÖNE ÇIKTI

Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KEÇ-TİM ekibi, dünyanın farklı ülkelerinden afet yönetimi uzmanlarını bir araya getiren kongrede açtığı stantla belediyenin afetlere hazırlık çalışmalarını temsil etti. Kongrede stant açan KEÇ-TİM, Keçiören Belediyesi'nin afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve kriz anlarında etkin müdahale konusundaki çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu.

BİLİMSEL BİLGİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ÖN PLANDA

Afetlere karşı daha güvenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluşturulmasını hedefleyen kongrede, krizlere hazırlıklı olmanın ve değişen koşullara uyum sağlamanın önemi vurgulandı. Afet öncesinde risklerin belirlenmesi, olası kayıpların en aza indirilmesi ve afet sonrasında hızlı ve etkili müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar, uygulama örnekleri ve yeni projeler değerlendirildi.

Kongre kapsamında afet yönetiminde kurumlar arası koordinasyon, bilgi teknolojilerinin kullanımı, bütünleşik risk yönetimi, afet bilgi sistemleri, kentsel dirençlilik ve sürdürülebilirlik gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu. Bilimsel veriler ışığında ortak hareket etmenin, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında güçlü iş birlikleri oluşturmanın ve afetlere yönelik uzun vadeli stratejiler geliştirmenin gerekliliği üzerinde duruldu.

KEÇ-TİM ekipleri, afet yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları yakından takip ederek farklı kurum ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanma imkanı buldu.