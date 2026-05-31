Keçeden Yöresel Lezzetler

31.05.2026 11:50
AKÜ öğrencileri, keçe ile yöresel tatları tasarlayarak geleneksel sanatı yaşatıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, keçe teknikleriyle kentin yöresel tatlarını anlatan süs eşyaları tasarlayarak geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlıyor.

AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim gören 23 öğrenci, dönem projesi kapsamında keçeyi kullanarak kentin lezzetlerinden esinlenip süs eşyası yapıyor.

Tepme keçe ve iğneli keçe tekniği kullanarak, şehirle özdeşleşmiş lokum, kaymak ve sucuk başta olmak üzere birçok lezzeti süs eşyasına yansıtan öğrencilerin hazırladığı dekoratif eserler, farklı zamanlarda açılan sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülkü Küçükkurt, AA muhabirine, öğrencilerin temel bilgilerden başlayarak keçe tekniklerini öğrendiklerini ve bunu sanatsal alana taşıdıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'da çok sayıda keçe ustası olduğunu dile getiren Küçükkurt, şunları kaydetti:

"Yemekleri keçeye uyarladık. Bu şekilde bir şey yapmak istedik, farkındalık oluşturmak istedik. Afyonkarahisar'ın yemekleri hepsi birbirinden çok güzel ve tüketmesi de çok keyifli. Ağzı açık ve bükme yemekleri önde gelen hamur işleri arasında. Yine Afyon kebabı, kaymağı da çok bilinen lezzetlerinden, bu lezzetleri saymakla bitmez. Afyonkarahisar'ın gastronomisi gerçekten çok zengin. Bu kapsamda bizim hazırladığımız yemek görünümlü keçe çalışması da ilgi gördü, dikkat çekti."

"Keçeyle uğraşmak çok güzel"

Öğrencilerden Murat Bedeşli de yaptıkları çalışmanın beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü kaydetti.

Sanatı sevdiği için bu bölümü seçtiğini anlatan Bedeşli, "Keçeden yemek figürleri yaparken keyifle çalıştık." dedi.

Öğrencilerden Güldane Çakmak da keçeden sucuklu yumurta, sucuk, manda kaymağı görünümlü süs eşyası yaptıklarını belirterek, "Bu yemek görünümlü süs eşyalarını yaparken çok keyif aldık. Keçeyle uğraşmak çok güzel, sinir ve stresi alan bir şey." diye konuştu.

Kaynak: AA

