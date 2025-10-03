Keçiborlu'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Keçiborlu'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Keçiborlu\'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
03.10.2025 18:16
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki otomobil ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Isparta'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: AA

