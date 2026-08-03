Keçiören, Alpagut Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Keçiören, Alpagut Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Keçiören, Alpagut Türkiye Şampiyonası\'na ev sahipliği yaptı
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Keçiören Belediyesi Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Alpagut Türk Ata Sporu Türkiye Şampiyonası, Taha Akgül Spor Salonu'nda yoğun katılıma sahne oldu. Şampiyonaya Türkiye'nin 14 ilinden gelen 39 kulüpten 601 sporcu katılırken, organizasyonda 71 antrenör ve 41 hakem görev aldı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Alpagut Türk Ata Sporu Türkiye Şampiyonası, Taha Akgül Spor Salonu'nda yoğun katılıma sahne oldu. Şampiyonaya Türkiye'nin 14 ilinden gelen 39 kulüpten 601 sporcu katılırken, organizasyonda 71 antrenör ve 41 hakem görev aldı.

Keçiören Belediyesi, Türk ata sporu Alpagut'un en önemli organizasyonlarından Alpagut Türk Ata Sporu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.Dünya Alpagut Federasyonu ile Türkiye Alpagut Temsilciliği iş birliğinde, Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen şampiyona, sporcuların ve sporseverlerin yoğun ilgisiyle başladı.

Dört gün süren organizasyon Anıtkabir'e düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlarken, açılış seremonisinin ardından farklı kategorilerde müsabakalar gerçekleştirildi. Sporcular, dereceye girebilmek için dört gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın son gününde düzenlenen törenle kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

TÜRK ATA SPORLARININ YAŞATILMASINA KATKI SUNULDU

Türkiye Alpagut Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz, federasyon yetkilileri, birçok spor federasyonu temsilcisi ile Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen şampiyona, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuları aynı çatı altında buluşturarak hem sportif rekabete hem de Türk ata sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sundu.

Şampiyonanın sonunda federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular Türk ata sporu Alpagut'u destekleyen Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Taha Akgül, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

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