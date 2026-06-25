Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti'ye katıldı

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti\'ye katıldı
25.06.2026 21:33
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda rozet takılarak partiye katıldı. Özarslan, halka hizmet belediyeciliği felsefesiyle çalışacaklarını ve kapılarının herkese açık olduğunu belirtti.

AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Nasıl geçmişte kapılarımız sonuna kadar herkese açıksa bundan sonra da açık olmaya devam edecektir. Bizim tek bir felsefemiz var, o da halka hizmet belediyeciliğidir" dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılarak AK Parti'ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kıymetli İlçe Başkanım, değerli yol arkadaşlarım bugünden itibaren sizlerle beraber Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu çatı altında olmanın onun ve gururunu yaşıyoruz. Yepyeni bir başarı öyküsünün ilk harflerini ve ilk satırlarını şu an burada; ilçe başkanımla, o gönlü güzel ilçemizin teşkilatlarıyla, meclis üyeleriyle ve Keçiören'in 'ak yürekli' yüce Türk Milleti'nin asil insanlarıyla yaşıyoruz. Hep birlikte bambaşka Ankara'yı inşa etmenin plan ve programlarını partimizin o güzel teşkilatlarıyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'BİZİM TEK FELSEFEMİZ, HALKA HİZMET ETMEK'

Siyasetin tek başına yürünecek bir yol olmadığını söyleyen Özarslan, "Hele ki mevzubahis 1 milyon nüfuslu, Ankara'nın kalbi Keçiören olduğunda bu yükü omuzlamak ancak ve ancak çelik gibi burada teşkilatlarla mümkündür. Böyle de olacaktır. Bundan sonra da Keçiören'imize hizmet ederken teşkilatımızın gücünü, duasını ve alın terini alarak hep beraber yürüyeceğiz. Nasıl geçmişte kapılarımız sonuna kadar herkese açıksa bundan sonra da açık olmaya devam edecektir. Bizim tek bir felsefemiz var, o da halka hizmet belediyeciliğidir. Kıymetli hemşerilerim, Türkiye olarak Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize emanet edilmiş İstanbul'u hatırlayın, pisliğin içindeydi ve vatandaşlar su bulamıyorlardı. İşte, Türkiye'nin evladı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve o İstanbul'u nasıl cennete çevirdiyse aynı vizyonu biz de devam ettireceğiz. Hakkaniyet yolunda hep birlikte inanacağız. Keçiören'imize ardından da Ankara'mıza güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Bugün yaptığımız AK Parti'ye geçiş vatanımıza, milletimize, Keçiören'imize hayırlı ve mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

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