Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Batı Karadenizlilerle İftarda Buluştu

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ankara'da yaşayan Batı Karadenizli vatandaşlarla buluştu. Bolu, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartınlıların bir araya geldiği iftar programında, dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına Özarslan'ın yanı sıra Danıştay Üyesi Ahmet Saraç, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Üyesi Aysel Demirel, İçişleri Bakanlığı Müfettişi ve İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Nurullah Çekirdekçi, önceki dönem Çubuk Belediye Başkanı Süleyman Haksever, Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanı Tuncay Gençer, Ankara Bolu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin, Sinoplular Federasyonu Başkanı Kenan Güllü, Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Şen, Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanvekili Hasan Kaya, Ankara Malatyalılar Federasyonu Genel Başkanı Kamil Göksu, Bolu Derneği Başkanı Haydar Çakırtekin, Ankara Bolulular Derneği Başkanı Metin Alparslan, Sinoplu İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Başdoğan, Ankara Kastamonulular Derneği Başkanı Sadık Erikçi, Ankara Karabüklüler Derneği Başkanı Zeki Tunçkaya, Ankara Bartınlılar Derneği Başkanı Necati Erdem, Başkent Zonguldaklılar Derneği Başkanvekili Atay Sağtekin, Bolulu Kadınlar Derneği Başkanı Aynur Arabacıoğlu, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nafiz Yayla, STK temsilcileri, muhtarlar, başkan yardımcıları, çok sayıda Batı Karadenizli katıldı.

Özarslan programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Batı Karadenizli hemşehrilerimizi başımızın üstünde tutarız"

"Batı Karadeniz'in insanı yiğittir. Bu memleket zor zamanlardan geçerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte göğsü iman dolu bir şekilde mücadele eden Müslüman Türk evlatlarının diyarıdır Batı Karadeniz. Batı Karadenizliler senelerdir bizi yüce Türk Milleti olarak güçlü kılan değerlerin yanında durmuş insanlardır. Batı Karadenizliler elif gibi dimdik duran; hak, hukuk ve adalet diyen, insanlığa hizmet etmeyi dava bilen insanlardır. Biz Keçiören'de Batı Karadenizli hemşehrilerimizi başımızın üstünde tutarız. Onların her zaman hizmetkarı oluruz. Şükürler olsun ki ilçemizde kimse yatağa aç girmez. Kimse üşüyerek girmez. Şanlı Türk bayrağımızı, Cumhuriyet'imizi ve Misak-ı Milli sınırlarımızı ilelebet koruyacağız. Önümüzde Kadir Gecesi var. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar, ettiğiniz dualar Cenab-ı Hakk'ın katında kabul olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"Her bir üyemiz yapının vazgeçilmez bir parçasıdır"

Ankara Bolu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin ise federasyon olarak önemli faaliyetlere imza attıklarını belirterek, "Büyük bir aile olarak birliğimizi güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için bir araya geldik. Her bir üyemiz, bu büyük yapının vazgeçilmez bir parçasıdır. Sizlerin katkısı, fedakarlığı ve sahiplenmesi olmadan hiçbir başarı kalıcı olamaz. Çoğunluğu Keçiören olmak üzere Ankara'nın her bir semtinden buraya kadar gelen misafirlerimize selam olsun. Köroğlu'nun torunlarına selam olsun. Biz ayrışarak değil, birleşerek büyürüz" diye konuştu.

"7 yıl önce, 7 il etle tırnak olduk"

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanı Tuncay Gençer, "7 yıl önce, 7 il etle tırnak olduk. Bir olduk, beraber olduk. İnanın Türkiye'de çok güçlü mesajlar veriyoruz. Ben Türkiye'de ayrıştırma yapmıyorum; doğu batı demiyorum ama Batı Karadeniz her zaman birlik içinde olacak, birlikte yoluna devam edecek inşallah" dedi.

"Birlik beraberlik; iştir, güçtür, nimettir, hikmettir"

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanvekili Hasan Kaya da "Sivas'ın eniştesi olarak şunu söyleyeyim: Mesut Başkan'ın da Sivas'ın yiğit insanlarına olan sevgisini biliyoruz. Birlik beraberlik; iştir, güçtür, nimettir, hikmettir. Biz Türkler için insanlık namına üstün başarının seviyesidir. Bu manada bu birlik beraberliği sağlayan Bolulular başta olmak üzere Batı Karadeniz Birliğimizin tüm bileşenlerine ve ev sahibimiz Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.