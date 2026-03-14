Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftar Çadırında Vatandaşlar ile Buluştu

(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Fatih Stadı'nda kurulan iftar çadırında vatandaşlar ile bir araya geldi. İftar öncesi talep ve önerileri dinleyen Özarslan, "Amacımız ramazanın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak ve kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir dayanışma ortamı oluşturmak" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Fatih Stadı'ndaki iftar çadırında vatandaşlar ile buluştu. Özarslan, iftar öncesinde alanda bulunan vatandaşlar ile sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlara 'hayırlı iftarlar' dileyen Özarslan, iletilen talepleri ilgili birim müdürlerine yönlendirdi. Keçiören Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar çadırlarıyla vatandaşları bir araya getiriyor. Belediye tarafından 18 ayrı noktada kurulan iftar çadırlarında günlük 15 bin kişilik yemek hazırlanarak vatandaşlara ikram ediliyor.

Başkan Özarslan, "Amacımız ramazanın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak ve kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir dayanışma ortamı oluşturmak. Bugün de Fatih Stadı'ndaki iftar çadırımızda hemşehrilerimizle bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştık. Rabbim tuttukları oruçları, yaptıkları ibadetleri kabul etsin" diye konuştu.