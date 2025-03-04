Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftar Programında Sporcular ve Engelli Bireylerle Buluştu - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftar Programında Sporcular ve Engelli Bireylerle Buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, iftar programında sporcular ve özel gereksinimli bireylerle bir araya gelerek engelli vatandaşlara öncelik vereceklerini açıkladı. Özarslan, Keçiören'i sporun merkezi haline getirme hedefinde olduklarını vurguladı.

04.03.2025 11:06  Güncelleme: 12:59
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(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde sporcular ve aileleri ile iftar sofrasında bir araya geldi. Orucunu sporcularla birlikte açan Başkan Özarslan, daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle buluştu. Her türlü önceliği engelli vatandaşlara vereceklerini belirten Başkan Özarslan,"Hedefimiz engellerin kalktığı, engelsiz yaşamın olduğu bir Keçiören oluşturmak" dedi.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi'nde sporcular ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Programa CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, CHP Spor Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Yavuz, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Avrupa ve Dünya Şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Alparslan Erkoç, İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Genel Sekreteri Osman Nuri Okumuş, Bağlum Spor Kulübü Başkanı Ersan Tolukan, Keçiören Belediyesi başkan yardımcıları ve çok sayıda sporcu katıldı.

"İlçemizdeki spor kapasitesini tam 3 kat artırdık ve daha da artırmaya devam edeceğiz"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüyle sporculara seslenen Başkan Özarslan, "Bizler şanlı Türk Bayrağımızı göklere çektirecek olan sporcularımızın hizmetkarıyız. Ekibimizle birlikte bu konuda gerekeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden beri ilçemizdeki spor kapasitesini tam 3 kat artırdık ve daha da artırmaya devam edeceğiz. Keçiören'i sporun merkezi haline getiriyoruz. Sporla beraber gençlerimizi birçok kötü alışkanlıktan uzak tutacağız. Belediye olarak birçok spor dalında şampiyonluklar ve dereceler aldık. Ata sporumuz güreş başta olmak üzere bütün branşlarda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetiştireceğimize söz veriyorum. O şanlı bayrağı göndere çektirmeye söz veriyorum" dedi.

"Her türlü önceliği engelli vatandaşlarımıza vereceğiz"

Başkan Mesut Özarslan, sporcularla gerçekleştirdiği iftar buluşmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayan Başkan Özarslan, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli, engelsiz hepimiz eşit şartlarda yaşamalıyız. Benim birinci derece önceliğim sizlersiniz. Keçiören Belediyesi sınırları içinde bir tane bile engelli vatandaşımızın talebi karşılanmaz ya da yüz çevrilirse kim olursa olsun alnını karışlarım. Buradan sesleniyorum her türlü önceliği engelli vatandaşlarımıza vereceğiz. Hedefimiz engellerin kalktığı, engelsiz yaşamın olduğu bir Keçiören oluşturmak. Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyor sizleri sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" diye konuştu.

"Mesut Başkana hepiniz adına teşekkür ediyorum"

Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay ise "Birlik ve beraberliğimizin temeli olan Ramazan ayında bizleri davet ederek, içten ve samimi duygularla kucaklayan Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Körler Federasyonu Genel Başkanı Hasan Tatar, "Engelsiz bir Keçiören'i ilmek ilmek örmeye başlayan Mesut Başkana hepiniz adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor, Ramazan ayının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay programın sonunda Başkan Özarslan'a plaket takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftar Programında Sporcular ve Engelli Bireylerle Buluştu - Son Dakika

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