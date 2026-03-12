Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, İftarda Şehir İçi Ulaşım Esnafını Ağırladı

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Başkent'te hizmet veren dolmuş, taksi, servis, halk otobüsü esnafı ve aileleriyle bir araya geldi. Programda, şehir içi ulaşım esnafının yaşamın her alanında, toplumun her kesimiyle iç içe olduğu ve önemli bir hizmet yaptıkları vurgulandı.

Keçiören Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Özarslan'ın yanı sıra AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı ve Ankara Şehir İçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci, Ankara Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Levent Sağlık, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası Başkanı Atilla Süslü, Ankara Klimacılar, Buzdolapçılar ve Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Necdet Çerkeşli, önceki dönem Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Ankara Şoförler Odası Denetim Kurulu Başkanı Ömer Koca ile Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, STK temsilcileri, muhtarlar, başkan yardımcıları, çok sayıda ulaşım esnafı ve aileleri katıldı.

Özarslan, programda yaptığı konuşmada, ulaşım esnafının her zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sizlerin ayakta durması için ne yapılması gerekiyorsa siz emredeceksiniz, bizler yapacağız"

"Ulaşım esnafı günlük hayatımızda şah damarımız kadar bizlere yakın; evlatlarımızdan mahallemize, sokağımıza, esnafımıza kadar her türlü hizmette ihtiyaç duyduğumuz, başımızın üzerinde gezdirdiğimiz kıymetli insanlardır. Burada onları temsil eden kıymetli oda başkanlarım var. Her biri birbirinden değerli insanlar. Hiçbir zaman insan ayırt etmeyen ve yüce Türk milletinin asaletini üzerinde barındıran kıymetli başkanlarım sağ olsun, var olsunlar. Değerli esnaflarım, sizler Ahilik esnaf teşkilatının temsilcilerisiniz. Bu teşkilat bizim başımızın tacıdır. Onun için nerede bir esnaf görsek esnafa zulmeden değil, esnafın yanında olan bir Mesut kardeşiniz var. Öyle de olmaya devam edecek. Sizlerin ayakta durması için ne yapılması gerekiyorsa siz emredeceksiniz, bizler yapacağız. Biz sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve öyle de devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim, biz bu milletin hizmetkarıyız. Bizim bulunduğumuz bölgede kimse yatağa aç girmez, kimse üşüyerek, titreyerek girmez. Yaşlısına, engellisine bakılır. Sabah kalktığında evladını servise veremiyorsa biz veririz o evladımızı. Yeter ki bu milletin birliği ve beraberliği en üst noktada olsun. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla çalışacağız. On bir ayın sultanı ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."