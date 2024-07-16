Keçiören Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu

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(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Özarslan, "Vatanına milletine bağlı, hayırlı evlatlar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu güzel günde beraber olduğumuz için onurlu ve mutluyum" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı, EMŞAV'ın düzenlediği etkinlikte şehitlerin ve gazilerin çocuklarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Selçuk Demir, EMŞAV Onursal Başkanı Yaşar Alkaya, EMŞAV Ankara İl Başkan Yardımcısı Emir Ali Tunç ve hayırsever Kenan Keleş katıldı.

Başkan Özarslan, "Çocuklarımız, gözümüzün nuru çocuklarımız. Vatanımızın, milletimizin evlatlarını Keçiören'imizde yalnız bırakmayacağız, her zaman sizlerin yanında olacağız. Vatanına milletine bağlı, hayırlı evlatlar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu güzel günde beraber olduğumuz için onurlu ve mutluyum. Ailelerinize selamlarımı iletin" diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler için dua okundu. Şarkı ve türkülerin söylendiği etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklara rengarenk figürlerde yüz boyaması yapıldı. Çeşitli ikramların sunulduğu etkinliğin sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Özarslan, her bir çocuğa mutlu ve başarılı bir yaşam diledi.