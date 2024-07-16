Keçiören Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu. Başkan Özarslan, çocuklarla ilgilenerek vatanına ve milletine bağlı evlatlar yetiştirmek için çaba göstereceklerini belirtti. Etkinlikte şehitler için dua okundu, çocuklara yüz boyaması yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

16.07.2024 10:50  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Özarslan, "Vatanına milletine bağlı, hayırlı evlatlar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu güzel günde beraber olduğumuz için onurlu ve mutluyum" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı, EMŞAV'ın düzenlediği etkinlikte şehitlerin ve gazilerin çocuklarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Selçuk Demir, EMŞAV Onursal Başkanı Yaşar Alkaya, EMŞAV Ankara İl Başkan Yardımcısı Emir Ali Tunç ve hayırsever Kenan Keleş katıldı.

Başkan Özarslan, "Çocuklarımız, gözümüzün nuru çocuklarımız. Vatanımızın, milletimizin evlatlarını Keçiören'imizde yalnız bırakmayacağız, her zaman sizlerin yanında olacağız. Vatanına milletine bağlı, hayırlı evlatlar yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu güzel günde beraber olduğumuz için onurlu ve mutluyum. Ailelerinize selamlarımı iletin" diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler için dua okundu. Şarkı ve türkülerin söylendiği etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklara rengarenk figürlerde yüz boyaması yapıldı. Çeşitli ikramların sunulduğu etkinliğin sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Özarslan, her bir çocuğa mutlu ve başarılı bir yaşam diledi.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu - Son Dakika


11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:15:00. #1.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement