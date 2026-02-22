Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Özel Gereksinimli Bireyler ve Sporcularla İftar Yaptı

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda özel gereksinimli bireyler ve sporcularla iftar yaptı.

Keçiören Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Özarslan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Uluslararası Tüm Engelliler ve Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Başkanı Güldane Kaya Kaçar, Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülüm, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Asbaşkanı İbrahim Özbay, Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Açıkalın, Özel Sporcular Federasyonu Başkan Vekili Ensar Kurt, AK Parti Keçiören İlçe Yönetimi ve Engelliler Komisyonu Üyeleri, Keçiören İlçe Spor Müdürü Ömer Alışık, Özürlüler Eğitim ve Danışma Vakfı Başkanı Selim Türker, Taekwondo Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Dr. Bayram Şahin, Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay, Bir Damla Yardımlaşma Derneği Başkanı Şengül Canik, Engellilerimizi Yaşatalım Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenol Altunbay, İnsan Kitap Toplum Araştırmaları Derneği Başkanı Ahmet Sandal, Leman Gebizli Tüm Engellilere Umut Işığı Derneği Ankara İl Başkanı Alisa Çiçek Akyol, Tokat İş Adamları Derneği Başkanı Fezair Tatlıdil, Kamu-Der Engelliler Komisyonu Başkanı Hasan Hüseyin Alaz, özel gereksinimli bireyler ve aileleri, özel gereksinimli sporcular, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Özarslan, programda yaptığı konuşmada özel gereksinimli bireylere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"En büyük icraatlarımızı engelli kardeşlerim için yaptık"

"Türk sporu gücünü kendi özünden, milli tarihinden, kendi anatomisinden alır. Bizler yüce Türk milletinin asil insanlarıyız. Bu değerlerin en başında, Türk milletini yüce yapan, ulu kılan Resulullah Efendimiz'in sancaktarlığını yapmış olmamızdır. Bizleri dimdik tutan; Hz. Ali Efendimiz'in adaleti, Ehl-i Beyt'in yolu, Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan Erenleri'nin Anadolu coğrafyasında ilmik ilmik işlediği ve bizlere verdiği tedrisattır. Nerede engelli kardeşim varsa, bu Keçiören coğrafyasında bizim başımızın tacı olmuştur. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim. En büyük icraatlarımızı engelli kardeşlerim için yaptık ve bundan sonra da bu işler böyle devam edecektir. Hangi sporcumuz uluslararası arenada bizim şampiyonlarımız gibi şanlı Türk bayrağını kaldırırsa, büyük kazançtayız demektir. Onun için sporcu kardeşlerimiz de başımızın tacıdır, bu böyle biline! Biz kimsenin başına baş olmaya değil, herkese hizmetkar olmaya geldik ve öyle de devam edeceğiz. Allah yaptığınız ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"Sporcunun yanında olanların her zaman yanındayız"

Olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu ise Özarslan'a teşekkür ederek, "Yerel yöneticilerden, sporcuların ve gençlerin yanında olmalarını bekliyorum. Biz sporcular da sporcunun yanında olanların her zaman yanındayız. Genç kardeşlerimizin yanında olmasından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de her zaman kendilerine destek vermeye hazırız. Gençlerimize başarılar diliyor, Başkanımıza da desteklerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkesin gönlümde ayrı bir yeri var"

KAMU-DER Engelliler Komisyonu Başkanı Hasan Hüseyin Alaz da "Bugün burada bulunan herkesin gönlümde ayrı bir yeri var. Hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"Başkanımızın engellilere yaklaşımı göstermelik değildir"

Keçiören Belediye Başkan Danışmanı Erol Sayyıdan ise "Engellilerimizle birlikte olmayı kendisine şiar edinmiş olan kıymetli Başkanımız Mesut Özarslan'a bizleri böyle anlamlı bir buluşmada bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Engelliler konusunda Başkanımızın samimiyetini yıllar öncesinden beri yakından biliyoruz. Onun yaklaşımı asla göstermelik değildir. Engellilere ve yaşlılarımıza karşı içten ve vicdani bir duruşu vardır. Biz de her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.