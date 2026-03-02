Özarslan'ın CHP'den İstifasının Ardından İlk Kez Toplanan Keçiören Belediye Meclisi'nde Gerginlik - Son Dakika
Özarslan'ın CHP'den İstifasının Ardından İlk Kez Toplanan Keçiören Belediye Meclisi'nde Gerginlik

02.03.2026 20:14  Güncelleme: 00:01
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından yapılan meclis toplantısında CHP Grup Başkan Vekili Hakan Ataoğlu, seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. Özarslan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirileri tartışmalara yol açtı.

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından yapılan ilk Belediye Meclis toplantısında, CHP Grup Başkan Vekili Hakan Ataoğlu, Keçiören Belediye seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulundu. Ataoğlu'na yanıt veren Özarslan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki sözleri nedeniyle toplantıda kısa süreli tartışma çıktı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ve 7 Meclis üyesinin CHP'den istifa etmesinin ardından Keçiören Belediye Meclis'i ilk kez toplandı. Toplantıya katılan belediye personelinin sık sık Özarslan'ı alkışlaması dikkat çekti.

Meclis toplantısında söz alan Keçiören Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hakan Ataoğlu, Keçiören Belediye seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulundu. Özarslan'a "O oylar şahsınıza mı verilmiştir? Binlerce genç, saçları bembeyaz olmuş annelerimiz, ekonomik dar boğazdan çıkmak isteyen emeklilerimiz; sizin kişisel konumunuz için mi sokak sokak çalıştı?" sorularını yönelten Ataoğlu, "Bizler Belediye Meclis Üyeleri olarak belediye başkanının da kendisine çok güvendiğini duyuyoruz, kendinize olan bu güveniniz bitmeden, 3 yıl böyle beklemeyelim, hemen seçime gidelim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil kendi şahsınızın kazandığını iddia ediyorsanız, hangi partiden aday olmak istiyorsanız olun, getirelim sandığı, siz mi seçiliyorsunuz yoksa biz mi görelim" dedi.

Özarslan'ın sözleri gerginliğe neden oldu

Ataoğlu'na yanıt veren Özarslan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki sözleri kısa süreli gerginliğe neden oldu. Özarslan'ın "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir şahsiyetin kurucu önderliğini yaptığı bir partinin başına gelmiş böylesine bir genel başkanı utansın" sözleri üzerine CHP'li Meclis üyeleri sıralara vurarak Özarslan'ı protesto etti. Diğer Meclis üyelerinin araya girmesiyle sona eren gerginliğin ardından konuşan Özarslan, CHP'lilere hitaben, "Kendi içinizde de inşallah o partiye layık, düzgün bir genel başkan bulursunuz. Ben hizmetlere devam edeceğim, halka hizmet hakka hizmettir" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısı sonrası konuşan CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, dün olduğu gibi bugünde doğrunun yanında durmaya, 245 bin Keçiörenlinin vermiş olduğu oya sahip çıkmaya, Keçiören'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in nitelendirdiği Türkiye İttifakı'na Keçiören'de sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Özarslan, Özgür Özel, Belediye, Güncel, Son Dakika

