Keçiören Belediyesi, Araç Filosunu Genişletiyor

19.01.2026 11:14  Güncelleme: 12:29
Keçiören Belediyesi, hizmetlerini daha hızlı ve etkin yürütmek için 15 yeni araç kazandırdı. Başkan Özarslan, yeni araçların ilçe hizmetlerine katkı sağlayacağını belirtirken, filonun genişlemeye devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla araç filosunu genişletiyor. Bu kapsamda belediye bünyesine 15 yeni hizmet aracı kazandırıldı.

Keçiören Belediyesi'nin araç filosuna kazandırılan 10 adet hizmet aracı, 3 adet zabıta motosikleti, 1 adet sıkıştırmalı çöp toplama aracı ile 1 adet çöp konteyneri hijyen ve temizlik aracı belediye önünde sergilenerek ilçe sakinleriyle paylaşıldı. Yeni araçların temizlik, zabıta ve saha hizmetlerinde aktif olarak kullanılarak ilçe genelindeki çalışmalara katkı sağlaması, hizmetlerin daha kısa sürede ve daha verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

"Araç filomuzu genişletmeye devam edeceğiz"

Belediye önünde sergilenen araçları tek tek inceleyen Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu bir ilk, bir başlangıç. Allah nasip ederse tüm araçlarımızı yenileyeceğiz, Keçiören'imizin hizmetine sunacağız. Almış olduğumuz hem çöp kamyonumuz hem hizmet araçlarımız hem de zabıta motorlarımız Keçiören'imize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin hizmetkarıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

