Keçiören Belediyesi Başarılı Öğrencileri Seminerde Buluşturdu - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Başarılı Öğrencileri Seminerde Buluşturdu

Keçiören Belediyesi Başarılı Öğrencileri Seminerde Buluşturdu

Keçiören Belediyesi, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan gençlerle seminerde buluşturdu. Seminerde motivasyon konuşmaları yapıldı ve genç müzisyenler şarkılar seslendirdi.

22.08.2024 12:37  Güncelleme: 12:49
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencilerle, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan gençleri, seminerde buluşturdu.

Keçiören Belediyesi, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan gençlerle buluşturdu.

Şarkılarla pasta kesildi

Motivasyon semineri, Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Serkan Bedirhanoğlu'nun katılımlarıyla Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Seminerde hem kurs merkezi eğitim koordinatörleri hem de sınavlarda başarılı olan öğrenciler söz alarak çalışma stratejilerini paylaştı. Seminerin ardından sahne alan genç müzisyenler ise gençler için birbirinden güzel şarkıları seslendirirken etkinliğin sonunda tüm öğrencilerle birlikte pasta kesildi ve onlara kitap hediye edildi.

Kaynak: ANKA

LGS, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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