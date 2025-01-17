Keçiören Belediyesi, Devlet Okullarının Fiziki Koşullarını İyileştiriyor - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Devlet Okullarının Fiziki Koşullarını İyileştiriyor

Keçiören Belediyesi, Devlet Okullarının Fiziki Koşullarını İyileştiriyor

Keçiören Belediyesi, ilçedeki devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenileme çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha konforlu alanlarda ders yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

17.01.2025 10:35  Güncelleme: 10:38
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, ilçedeki devlet okullarının fiziki koşullarını iyileştirmek için okullardan gelen talepleri değerlendiriyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, okullarda yenileme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin konforlu alanlarda ders yapması için belediyemizin tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki devlet okullarının eksiklerini gidermek için çalışmalara başladı.

Devlet okullarının fiziki koşullarını iyileştirmek için gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Eğitime yaptığımız yatırımın geleceğimize yaptığımız yatırım olduğu her fırsatta dile getiriyoruz. Devlet okullarımız kimi zaman ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Bu bakımdan öğrenci ve öğretmenlerimizin konforlu alanlarda ders yapması için belediyemizin tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Belediyemize taleplerini ileten okullarımıza kapımız sonuna kadar açık" dedi.

Okullar talep ediyor, Keçiören Belediyesi harekete geçiyor

Keçiören sınırları içinde yer alan devlet okullarının Keçiören Belediyesi'nden talep ettiği hizmetler, ilgili birimlerce incelenerek uygulamaya geçiriliyor. Gelen talepler, yetkililer tarafından ders saatleri göz önünde bulundurularak belli bir çalışma takvimi oluşturuluyor. Bu kapsamda oyun alanlarından futbol ve voleybol alanlarına, kapalı spor salonlarından okul bahçesindeki peyzaj düzenlenmesine kadar birçok çalışma yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Yerel Yönetim, Keçiören, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi, Devlet Okullarının Fiziki Koşullarını İyileştiriyor - Son Dakika

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