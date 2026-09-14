Keçiören Belediyesi KEÇ-TİM ekibi AFAD merkezinde deprem tatbikatı yaptı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 31 kişilik KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD Deprem ve Simülasyon Merkezi'nde deprem tatbikatı yaptı.

Akreditasyon sürecinin tüm aşamalarını başarıyla tamamlayarak AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi, afetlere hazırlık ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde "Deprem ve Acil Durum Farkındalık Tatbikatı" gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında personelin afet anındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin farkındalığının artırılması ile olası afet ve acil durumlara yönelik müdahale yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

MÜDAHALE SENARYOLARI UYGULAMALI OLARAK CANLANDIRILDI

Deprem anının canlandırıldığı tatbikatta, senaryo kapsamında arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevk edilmesi, yıkılan binaların enkazlarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu, enkaz altından çıkarılan yaralıların tahliyesi ve ilk yardım ekiplerince ambulansa sevk edilerek gerekli ilk müdahalelerinin yapılması uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında 31 kişilik ekip tarafından yaralı kurtarma, yangına müdahale ve doğalgaz kaynaklı olası risklere müdahale senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılarak güvenli şekilde tahliye edildiği tatbikatta, ekiplerin afet anında hızlı ve koordineli müdahale etme yetenekleri geliştirildi.