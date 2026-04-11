Keçiören'de Türk Sanat Müziği Konserine Yoğun İlgi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Şef Canan Kara Dökmetaş yönetiminde sahne alan koro, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Konserde bulunmak bizlere büyük bir huzur ve mutluluk verdi"

Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, konsere katılan sanatseverlere Başkan Mesut Özarslan'ın selamlarını ileterek, "Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan Keçiören'imizin değerli sanatseverlerine teşekkür ediyorum. Başta değerli koro şefimiz Canan hocamız olmak üzere koromuzun kıymetli üyelerine, orkestramızın değerli sanatçılarına ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir günün ardından böylesine güzel bir konserle burada bulunmak bizlere büyük bir huzur ve mutluluk verdi" diye konuştu.

Konser sonunda Mehmet Aygün, şef Canan Kara Dökmetaş'a çiçek takdim etti.