Okan Buruk'un Kocaelispor maçı sonrası isyan: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor

12.04.2026 23:33
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyon olacaklarını ifade eden Buruk, maçın duraklamasından şikayetçi olarak, ''Çok gereksiz fauller yaptık. Her faulde rakip yatıyor, oyun duruyor, yavaşlıyor. Zaten istedikleri bu. Orada daha sakin kalıp ne yaptığımızı bilebilirdik. En çok üzüleceğimiz yer burası'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 1-1 eşitlikle sonuçlanan Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BENİ EN ÇOK ÜZEN..."

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "İlk yarı ve ikinci yarının belli dakikalarında topa çok sahiptik. İlk yarıyı full önde oynadık. Rakibi kaleye getirmedik. İkinci yarıda gole kadar pozisyon vermedik. Hatırlamıyorum. O bölüm 5 dakika biraz daha savunma hattımızın geriye çekildiği, rakibimizin üstümüze geldiği ve özellikle ikinci gol çok önemli. Net pozisyona girdik, golü bulsak oyunu koparabilirdik. Rakibimize bir anda cesaret geldi. Oyuncularımız arkaya gitti. İki oyuncu değişikliğiyle ona müdahale etmek istedik. Devamında gol yedik. Golü yedikten sonra çok farklı bir oyun oldu. Beni en çok üzen bu." dedi. 

"İSTEDİKLERİ ZAMAN GEÇSİN..."

Rakibin oyunun yavaşlatmasından şikayetçi olan Okan Buruk, "Golü yedikten sonra çok panik yaptık. Daha çok üretebilirdik. Daha sakin kalabilirdik. Çok gereksiz fauller yaptık. Her faulde rakip yatıyor, oyun duruyor, yavaşlıyor. Zaten istedikleri bu. Rakibin uzun topları, ikinci topları... Bir tane de net pozisyon verdik. Oyunu yanlış ve kötü oynadığımız bölüm burasıydı. Son 10 dakika riskler aldık. Riskler alırken daha çok rakip ceza sahasına götürmeliydik. Rakip iyi savunma yaptı. Oyun uzatmalarda da oynanmadı. Süre geçirme rakiplerin sevdiği bir şey berabereyse. Biz de gereksiz faullerle buna izin verdik. Orada daha sakin kalıp ne yaptığımızı bilebilirdik. En çok üzüleceğimiz yer burası." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Kendi sahamızdaydık. Kazanmalıydık. Puan farkını devam ettirebilme şansımız vardı. Kazanamadık. Avantaj yine bizde. Önde olan, birinci olan biziz. Bundan önceki senelerde buna benzer şeyler yaşadık. Şampiyon yine biz olacağız." yorumunu yaptı. 

"HEPİMİZİN SİNİRLENDİĞİ..."

Maç maç ilerleyeceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Bundan sonra tek maça düşeceğiz. Bu hafta üst üste 3 maç oynamak bizi yordu. En kritik yer, 2-3 tane yarım oyuncumuz vardı. Yunus, Lang, Sara sakatlıkla oynadı. Hücum hattındaki bu tür oyuncularımızın yüzde yüz olmaması.. Osimhenli oyun da değerli ve önemli. Osimhen'in olmaması zordu. Bundan sonra haftada tek maç, sadece kupa var sadece. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ne kadar iyi olduğu haftalar başlıyor. Önemli bir avantajı kaybettik. Hepimizin sinirlendiği yer burası. Biz bu avantajımızı, önde olmamızı kullanacağız. 5 maçı kazanıp yine şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

"ÜÇ SENEDE BUNLAR OLDU..."

Okan Buruk son olarak, "Bu maça çıkarken Barış'ın Göztepe performansı önemliydi. O nedenle santrfor olarak başladı. 15 dakikalık bölümde Icardi'yi kullanmak istedik. Orası tabi oyunun dağıldığı bölümdü. Orijinal santrforlu oyun başka oluyor. Kanatlarda eksikler var. Osimhen'in olması, santrforlu oyun, Icardi'li oyun, yanındaki oyuncuların fit olduğu... Önümüzde 1 hafta var, çok iyi değerlendireceğiz. Dinlenme, nefes alma ve tekrar konsantre olma şansımız var. 2 puan öndeyiz. Bu avantajımızı, farkı artırarak devam ettireceğiz. Ben oyuncularıma, taraftarımıza çok inanıyorum. Onlar bize çok inandı. Onlarla birlikte bu yollarda yürüdük, şampiyon olduk. 3 senelik bölümde bunları yaşadık. Avantajları kaybettiğimiz de oldu.  Futbol bu. Her zaman istediğinizi yapamıyorsunuz. Farklı bir dönem başlıyor. Bu dönemi en iyi şekilde kullanacağız." şeklinde konuştu. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    eeeeee sizde liverpol maclarinda hep yattiniz 22 6 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    Okan efendi bu hal üzereyken feneri yenmen lazım zor şampiyon olursun 21 4 Yanıtla
  • yasin6 yakışır yasin6 yakışır:
    1-0 a yatan bir takım yenilmeye mahkûmdur diye düşünüyorum malesef 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
