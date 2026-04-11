Uçak Şiddetli Rüzgarla Üçüncü Denemede İniş Yaptı

11.04.2026 23:10
İstanbul-Van seferini yapan uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle iki pas geçtikten sonra iniş yaptı.

İstanbul- Van seferini yapan uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki şiddetli rüzgar nedeniyle iki kez pisti pas geçtikten sonra üçüncü denemesinde güvenli iniş gerçekleştirdi.

İstanbul'dan öğle saatlerinde havalanan uçak, Van hava sahasına girdiği sırada olumsuz hava ile karşılaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uçağın pilotu, iki kez pisti pas geçme kararı aldı. Van semalarında bir süre tur atan ve güvenli irtifayı koruyan uçak, fırtınanın etkisini sürdürmesine rağmen pilotun üçüncü denemesiyle güvenli iniş yaptı. Uçağın başarıyla piste inmesi, yolcular tarafından alkışlarla karşılandı.

"Üçüncü denemede tekerler yere değdi"

Uçakta bulunan yolculardan Behice Doğan, pilotun sergilediği profesyonelliğe dikkat çekerek, "Havada büyük bir endişe yaşadık, ancak pilotumuzun kontrolü ve soğukkanlılığı bize güven verdi. Üçüncü denemede tekerler yere değdiğinde hepimiz derin bir nefes aldık. Bu başarıyı uçak içerisinde hep beraber alkışlayarak kutladık, ekibe minnettarız" dedi.

Güvenli inişin ardından yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçuş ekibinin profesyonel manevraları takdir topladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Havacılık, İstanbul, Ulaşım, Yerel, Van, Son Dakika

Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
