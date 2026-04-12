Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi - Son Dakika
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi

12.04.2026 22:44
Macaristan’da yapılan genel seçimler, ülke siyasetinde tarihi bir değişimin kapısını araladı. Yaklaşık 16 yıldır iktidarda bulunan Viktor Orban, ilk sonuçların ardından yenilgiyi kabul ederek rakibi Peter Magyar’i tebrik etti. Magyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Macaristan" diye yazdı.

İLK SONUÇLARDA TISZA AÇIK ARA ÖNDE

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Tisza Partisi yüzde 52 oy oranıyla önde bulunurken, Orban’ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39’da kaldı.

İlk sonuçların ardından Magyar Facebook'tan "Teşekkürler Macaristan" diye yazdı. Alman Spiegel dergisi de Orban'ın Magyar'ı zaferinden dolayı kutladığını aktardı.

199 sandalyeli parlamentoda Tisza’nın 136 sandalye kazanarak üçte iki çoğunluğa ulaşması bekleniyor. Fidesz’in 56 milletvekili çıkarması öngörülürken, Mi Hazank partisinin ise 7 sandalye ile meclise girmesi bekleniyor.

REKOR KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Seçimlere katılım oranı da rekor seviyeye ulaştı. Yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işlemi 19.00’da sona ererken, saat 18.30 itibarıyla katılım oranı yüzde 77,8 olarak açıklandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak en yüksek seviyeye ulaşırken, uzaktan oy kullananların sayısı da yaklaşık 224 bin oldu. Seçmenler ülke genelindeki 10 bini aşkın merkezde oy kullandı.

AVRUPA İÇİN KRİTİK SEÇİM

Seçim sonuçlarının yalnızca Macaristan iç siyaseti değil, Avrupa Birliği dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Uzun süredir AB politikalarına karşı sert tutumuyla bilinen Orban’ın kaybı, Avrupa siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

ULUSLARARASI DESTEK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Seçim sürecinde Orban’a uluslararası destek de gelmişti. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Orban'a destek vermişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance Ortadoğu müzakereleri öncesinde Macaristan'a giderek ABD'nin desteğini net bir şekilde ortaya koymuştu.  Vance'den önce de Dışişleri Bakanı Marco Rubio Orban'ı ziyaret etmişti. 

ABD Başkanı Trump, iki gün önce de sosyal medya hesaplarından "Viktor Orban'a oy verin" diye yazarak seçimlere açıkça müdahale etmişti.

Victor Orban, Macaristan, Avrupa, Seçim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı

21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 23:11:36. #.0.5#
