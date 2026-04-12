Macaristan\'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi

Macaristan’da gerçekleştirilen genel seçimlerde, 16 yıldır iktidarda olan Viktor Orban yenilgiyi kabul etti. Orban, seçim sonuçlarının ardından muhalefet lideri Peter Magyar’i tebrik etti.

İLK SONUÇLARDA TISZA AÇIK ARA ÖNDE

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Tisza Partisi yüzde 52 oy oranıyla önde bulunurken, Orban’ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39’da kaldı.

İlk sonuçların ardından Magyar Facebook'tan "Teşekkürler Macaristan" diye yazdı. Alman Spiegel dergisi de Orban'ın Magyar'ı zaferinden dolayı kutladığını aktardı.

199 sandalyeli parlamentoda Tisza’nın 136 sandalye kazanarak üçte iki çoğunluğa ulaşması bekleniyor. Fidesz’in 56 milletvekili çıkarması öngörülürken, Mi Hazank partisinin ise 7 sandalye ile meclise girmesi bekleniyor.

REKOR KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Seçimlere katılım oranı da rekor seviyeye ulaştı. Yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işlemi 19.00’da sona ererken, saat 18.30 itibarıyla katılım oranı yüzde 77,8 olarak açıklandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak en yüksek seviyeye ulaşırken, uzaktan oy kullananların sayısı da yaklaşık 224 bin oldu. Seçmenler ülke genelindeki 10 bini aşkın merkezde oy kullandı.

AVRUPA İÇİN KRİTİK SEÇİM

Seçim sonuçlarının yalnızca Macaristan iç siyaseti değil, Avrupa Birliği dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Uzun süredir AB politikalarına karşı sert tutumuyla bilinen Orban’ın kaybı, Avrupa siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

ULUSLARARASI DESTEK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Seçim sürecinde Orban’a uluslararası destek de gelmişti. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Orban'a destek vermişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance Ortadoğu müzakereleri öncesinde Macaristan'a giderek ABD'nin desteğini net bir şekilde ortaya koymuştu. Vance'den önce de Dışişleri Bakanı Marco Rubio Orban'ı ziyaret etmişti.

ABD Başkanı Trump, iki gün önce de sosyal medya hesaplarından "Viktor Orban'a oy verin" diye yazarak seçimlere açıkça müdahale etmişti.