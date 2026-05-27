Şişli'de üç araçlı zincirleme kaza: 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

27.05.2026 09:20  Güncelleme: 09:21
Halil Rıfat Paşa Tüneli'nde D.T.'nin kullandığı motosiklet, önce başka bir motosiklete, ardından emniyet şeridindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan yolcu Can Kartal Demirbaş, 19 gün sonra öldü. D.T. hakkında ev hapsi kararı verildi.

ŞİŞLİ'de D.T.'nin (17) kullandığı motosiklet, tünelde seyrettiği sırada önce Ömer U.'nun yönetimindeki motosiklete, ardından da emniyet şeridinde duran Asiye Y.'ye ait otomobile çarptı. Kazada yaralanan lise öğrencisi D.T. ile arkasında yolcu olarak bulunan Sarıyer Spor Kulübü altyapı oyuncusu ve lise öğrencisi Can Kartal Demirbaş (17) ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Demirbaş, 19 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü D.T. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaza, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki Piyalepaşa-Kağıthane Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi öğrencisi D.T.'nin kullandığı 34 PRC 723 plakalı motosiklet, Sütlüce istikametine emniyet şeridinde seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Ömer U. idaresindeki 34 KZR 542 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran Asiye Y. idaresindeki 34 GMA 986 plakalı otomobile de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü D.T. ile arkasında yolcu olarak bulunan aynı lisede 10. sınıf öğrencisi olan Can Kartal Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan D.T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Can Kartal Demirbaş ise Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen D.T ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesi bulunan Can Kartal Demirbaş'ın hastanedeki tedavisi devam etti. Sarıyer Spor Kulübü altyapısında da forma giyen Demirbaş, 25 Mayıs'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Can Kartal Demirbaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.T. hakkında adli makamlarca ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan Can Kartal Demirbaş için dün Beşiktaş Cemevin'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat ve CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan katıldı. Namazın kılınmasının ardından Demirbaş, Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KLÜPTEN TAZİYE MESAJI

Sporcunun vefatı üzerine Sarıyer Spor Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Merhum sporcumuza Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsunö denildi.

Kaynak: DHA

