Tel Aviv'de Savaş Karşıtı Protesto

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir grup gösterici, İran ve Lübnan'ın yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara derhal son verilmesi talebiyle savaş karşıtı protesto düzenledi.

Bazı anket çalışmalarında İsraillilerin büyük çoğunluğunun İran ve Lübnan'a saldırıları desteklediği belirtilmesine rağmen sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla birkaç yüz İsrailli, Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda savaş karşıtı protesto için toplandı.

Protestocular, İsrail ordusunun bölge ülkelerine ve işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını derhal sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Meydana çok sayıda polisin konuşlandırıldığı görülürken, bir grup protestocu polis araçlarının önünde "her polis faşist, her asker terörist" sloganları attı.

Habima Meydanı'nın bir köşesinde yaklaşık 200 protestocu ellerinde Gazze Şeridi, Lübnan, Batı Şeria ve İran'da İsrail ordusu tarafından öldürülen çocukların fotoğraflarını açtı.

İsrail hükümetinin, Filistin asıllı İsrail milletvekili Eymen Avde de gösteriye katıldı.

Avde, protestoda yaptığı konuşmada, muhalefet partilerini aşırı sağcı hükümete "ahlaki bir alternatif" sunmamakla eleştirdi.

Avde, "Savaş için Yahudi-Arap ortaklığına gerek yok ama barış için Yahudi-Arap ortaklığına ihtiyaç var. Sorunumuz, hükümete ahlaki bir alternatif sunamayan zayıf bir muhalefete sahip olmamızdır. Bu hükümete ahlaki alternatif barıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail Yüksek Mahkemesinin bu hafta Habima Meydanı'nda yapılacak protestoya katılım sayısını 1000 kişiyle sınırlamıştı.