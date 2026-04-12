ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı - Son Dakika
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı
12.04.2026 00:43
ABD ile İran arasında 47 yıl sonra gerçekleşen en üst düzey temaslar İslamabad’da sürerken, müzakerelere ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Görüşmelerin genel olarak olumlu bir atmosferde ilerlediği belirtilirken, ABD heyetinin başkanı JD Vance ile İran heyetinin başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın tokalaştığı iddiası gündeme geldi. Ancak kritik başlıklardan Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı ve sürecin bu noktada tıkandığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasında Orta Doğu'daki geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için gerçekleştirilen müzakereler devam ediyor. Dünyanın nefesinin tutarak izlediği ve sonucunu merakla beklediği görüşmelerin detayları netleşmeye başladı. 

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da süren görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD Heyetini temsil eden JD Vance ile İran heyetinin başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın müzakereler sırasında tokalaştığı öne sürüldü. Ancak bu iddia resmen doğrulanmadı. 

GÖRÜŞMELERDE GENEL HAVA OLUMLU

CNN’in Pakistanlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeler genel olarak olumlu bir atmosferde ilerliyor. Sürecin olumlu sonuçlanabileceği değerlendirilirken, tarafların bazı başlıklarda anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Ancak müzakerelerde en kritik başlıklardan biri olan Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda ciddi bir anlaşmazlık yaşandığı belirtiliyor. Haberde, bu konunun taraflar arasında çıkmaza neden olduğu aktarıldı.

“KABUL EDİLEMEZ TALEPLER” İDDİASI

Daha önce İran heyetine yakın bir kaynak, ABD’nin boğazla ilgili “kabul edilemez taleplerde” bulunduğunu öne sürerken, İran devlet medyası da benzer şekilde taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığını duyurmuştu.

ÜST DÜZEY KATILIM

ABD heyetine JD Vance başkanlık ederken, heyette Jared Kushner, Steve Witkoff, Andy Baker ve Michael Vance gibi isimler de yer alıyor.

47 YIL SONRA BİR İLK

ABD basınına göre, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen bu görüşmeler, İran İslam Devrimi’nden bu yana ABD ile İran arasında gerçekleştirilen en üst düzey yüz yüze temas olarak kayıtlara geçiyor.

Son Dakika İran ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı - Son Dakika
