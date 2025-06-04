Keçiören Belediyesi Kurban Bayramı İçin Temizlik Çalışmalarını Hızlandırdı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camiler ve mezarlıklar başta olmak üzere, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız verdi.

Keçiören Belediyesi ekiplerince yürütülen geniş kapsamlı çalışmalarla vatandaşların bayramı sorunsuz geçirmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda camilerde halılar süpürülüp cami avluları tazyikli suyla yıkanarak, vatandaşların kullandığı tüm alanlar baştan aşağı temizlendi. Bununla birlikte arife günü ve bayram süresince vatandaşların kabir ziyaretlerini huzurlu ve rahat bir şekilde yapabilmeleri için ilçede bulunan mezarlıklarda geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı.

Keçiören Kurban Bayramı'na hazır

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın huzurlu ve rahat bir bayram geçirmesi için ekiplerimizle birlikte temizlik çalışmalarımızı büyük bir özveriyle yürütüyoruz. Camilerden mezarlıklara, parklardan cadde sokaklara kadar ilçe genelinde birçok noktada gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik çalışmalarıyla Keçiören Kurban Bayramı'na hazır. Tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyor; Kurban Bayramı'nın barışa, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" dedi.