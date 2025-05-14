Keçiören Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği "Her Dilde Sevgi Festivali Piknik Etkinliği" kapsamında özel gereksinimli bireyler, offroad aracıyla konvoy halinde piknik alanına götürüldü. Piknik keyfi yapan engelli bireyler için mesire alanı içindeki orman yolunda offroad turları düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı'nda "Her Dilde Sevgi Festivali Piknik Etkinliği" düzenlendi. Etkinliğe, Keçiören Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hakan Ataoğlu, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü Başkanı Ergün Çirkin, Ankara Engeller Derneği Başkanı Erdal Atay, meclis üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.

Etkinlik kapsamında özel gereksinimli bireyler, belediye önünde bir araya gelen Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ANDOFF) üyelerine ait araçlarla konvoy halinde piknik alanına götürüldü. Engelli bireyler için aynı zamanda mesire alanı içindeki orman yolunda offroad turları düzenlendi. Şarkı ve oyun havaları eşliğinde dans eden bireyler ve aileleri, daha sonra lunaparkta eğlenerek dağ kızağına bindi. Yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi, halat çekme yarışı ve hediye çekilişi gibi birçok aktivitenin yer aldığı festival özel gereksinimli bireylere ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

"Hepimiz birer engelli adayız"

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, "Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'ın sizlere çok selamı var. Bildiğiniz üzere belediyemizde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Bu daha bir başlangıç. Keçiören'de daha önce farkına varılmayan kardeşlerimize başkanımızın öncülüğünde dokunuyor, onların yanında yer alıyoruz. Bildiğiniz gibi hepimiz birer engelli adayız. Başkanımızın oluşturduğu bu bilinçle her zaman, 7/24 yanınızdayız. Belediye Başkanımızın tabiriyle, 'Biz sizlere baş olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik' diyoruz" dedi.