Keçiören'de "Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı" Devam Ediyor

15.04.2026 09:21  Güncelleme: 10:10
Keçiören Belediyesi, kadınlar için düzenlediği 'Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı' kapsamında, stresle baş etme yöntemlerini öğretmek amacıyla etkinlikler düzenliyor. Programda katılımcılara stres yönetimi teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin yaşama geçirdiği "Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı"nın ikinci hafta buluşması, Kardeşler Kadınlar Gün Evi'nde "Kontrol Sende: Stresle Baş Etmeyi Öğren" başlığıyla gerçekleştirildi.

Stresin günlük yaşam üzerindeki etkileri anlatıldı

Programda kadınlara stresin günlük yaşam üzerindeki etkileri anlatılırken, stresle sağlıklı şekilde baş edebilmek için uygulanabilecek yöntemler üzerinde duruldu. Uzman psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen oturumda stres yönetimi teknikleri ve rahatlama yöntemlerine yönelik uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Kadınlar, etkinlikler kapsamında stresin fiziksel ve duygusal belirtilerini tanıma, stresli durumlarda kullanılabilecek başa çıkma yöntemlerini öğrenme ve günlük yaşamda rahatlamayı sağlayacak teknikleri deneyimleme fırsatı buldu. Grup çalışmaları ve paylaşımlar sayesinde katılımcılar hem kendi deneyimlerini aktardı hem de birbirlerinden öğrenme imkanı elde etti.

Kadınların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek amacıyla hazırlanan program, gelecek haftalarda "sınır koyma ve hayır diyebilme becerileri" ile "kişisel gelişim ve değişim sürecini fark etme" konularıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA

