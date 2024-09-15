Keçiören Belediyesi'nden Mevlit Kandili Özel Programı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından Mevlit Kandili Özel Programı düzenlendi. Beleidye Başkanı Mesut Özarslan "Bu mübarek gece sadece bir doğumun değil, insanlığa rahmetin ve kurtuluşun müjdelendiği kutlu bir dönemin habercisidir" dedi.

Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nda Mevlid Kandili Özel Programı düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bugün İslam alemi için büyük bir anlam taşıyan ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifini andığımız Mevlid Kandili'ni hep birlikte idrak ediyoruz. Bu mübarek gece sadece bir doğumun değil, insanlığa rahmetin ve kurtuluşun müjdelendiği kutlu bir dönemin habercisidir" diye konuştu.

"Türk milleti İslam'ın bayraktarlığını yapmıştır"

Türk milletinin, İslam'ın bayraktarlığını yapmış asil bir millet olduğunu kaydeden Özarslan, "Bizler tarih boyunca İslam'ı en güzel şekilde yaşamış ve yaşatmış bir milletin evlatlarıyız. Türk milleti İslam'ın bayraktarlığını yapmış, onun ahlakını adaletini, hoşgörüsünü dünya üzerinde temsil etmiştir. Bugün öğretileri doğrultusunda adaleti, merhameti ve kardeşliği her alanda yaygınlaştırmak, ihtiyacı olanlara el uzatmak, zorda kalanlara yardım etmek en büyük görevimiz haline gelmiştir. Bu vesileyle Türk İslam medeniyetinin asıl mensupları olarak bu kutsal geceyi en iyi şekilde değerlendirmeli, Türk İslam alemi için dua etmeliyiz. Rabbim bu mübarek gecede ülkemize, Türkistan dünyasına ve tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Birliğimizi daim, kardeşliğimizi baki eylesin" ifadelerini kullandı.

Semazenler eşliğinde ilahiler okundu

Düzenlenen Mevlid Kandili Özel Programı'nda Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişinin yıl dönümünde dualar edildi. Programda Türkiye Ezan Okuma Birincisi Umutcan Doğan tarafından sela okunurken, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Ali Tel tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Hafız İmam Hatip Seyit Ali Çevik'in okuduğu mevlidin ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Hz. Muhammed (S.A.V) ve İslamiyet üzerine dini söyleşi gerçekleştirdi. Program, İlahi ve Ezgi Sanatçısı Hasan Özer'in semazenler eşliğinde söylediği ilahiler eşliğinde sona erdi.

Öte yandan Belediye tarafından ilçedeki camilerde cemaate kandil simidi ikramında bulunuldu.