Keçiören'de Özel Gereksinimli Bireyler İftar Sofrasında Buluştu

10.03.2026 12:00
Keçiören Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini iftar sofrasında ağırladı. Yayla Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında bir araya gelen davetliler, ramazan ayının manevi atmosferini birlik ve beraberlik içinde yaşadı. Programa ulaşım desteği sağlandı ve katılımcılar toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

(ANKARA) – Keçiören Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini iftar sofrasında ağırladı. Yayla Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında bir araya gelen davetliler, ramazan ayının manevi atmosferini birlik ve beraberlik içinde yaşadı.

Keçiören Belediyesi'nin ilçenin 18 farklı noktasında her gün binlerce kişiyi buluşturduğu "Gönül Sofraları" programı kapsamında Yayla Mahallesi'nde kurulan iftar alanında gerçekleşen buluşmaya, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Ulaşım desteği sağlandı

Belediye ekipleri, programa katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla servis araçlarıyla ulaşım desteği sağladı. İlçenin farklı noktalarından belediyeye ait araçlarla alınan davetliler, iftar alanında belediye personeli tarafından karşılandı. Özel gereksinimli bireyler, samimi bir ortamda aileleri ve eğitmenleri eşliğinde oruçlarını açtı.

Sosyal katılım vurgusu

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen organizasyon, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. İftar buluşmasında bir araya gelen aileler, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Keçiören Belediyesi yetkilileri, ramazan ayı boyunca toplumun her kesimini kucaklayan iftar programlarının ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Keçiören'de Özel Gereksinimli Bireyler İftar Sofrasında Buluştu
