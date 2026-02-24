Keçiören Belediyesi, Her Gün Binlerce Vatandaşı İftar Sofralarında Ağırlıyor

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, ilçenin 18 farklı noktasında kurduğu iftar sofralarında her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor. 500 personelin koordineli çalışmasıyla günlük yaklaşık 12 bin kişiye yemek servisi yapılıyor.

Keçiören Belediyesi'nin iftar programlarında sunulan yemekler, belediye yemekhanesinde görev yapan gıda mühendisi, diyetisyen ve aşçılar tarafından hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Paketlenen yemekler, belediye personeli tarafından 18 farklı iftar noktasına ulaştırılıyor. 500 personelin koordineli olarak görev aldığı çalışmanın ardından her gün binlerce kişiye dört çeşit sıcak yemek ikram ediliyor.

Üretimden paketlemeye, sevkiyattan dağıtıma kadar tüm süreç belediye ekiplerince gerçekleştirilirken; Keçiören'de ramazan ayında yürütülen dayanışma çalışması ile ilçenin birçok noktasına iftar hizmeti sunuluyor.

İftara yetişemeyenlere kumanya desteği

İftar sofralarının yanı sıra Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iftar saatinde evlerine ulaşamayan veya trafikte olan vatandaşlar için ilçe genelinde iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor. İçinde hurma, su ve sandviç bulunan kumanya paketleri akşam ezanı okunmadan önce vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Birlik, bereket ve paylaşma ayı ramazanda binlerce gönüle dokunuyoruz"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ramazanın bereketini ve manevi atmosferini ilçede en güzel şekilde yaşattıklarını belirterek, "Keçiören Belediyesi olarak 500 personelimizle ramazan ayının bereketini iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Birlik, bereket ve paylaşma ayı ramazanda binlerce hemşehrimizin gönlüne dokunuyoruz" dedi.

Keçiören'de hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için 18 iftar sofrasında eş zamanlı çalışmalarla dayanışmayı büyüttüklerini kaydeden Özarslan, toplumun her kesimine ramazan bereketini ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.