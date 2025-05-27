Keçiören Belediyesi Personeline Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personele siber suçlarla mücadele eğitimi verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Keçiören Belediyesi personeline yönelik gerçekleştirilen sunumda pek çok dolandırıcılık yöntemine ve internet dünyasına ilişkin bilgi aktarıldı.

İnternet ortamının iyi yönlerinin dışında kötü yönlerinin de olduğunun hatırlatıldığı eğitimde; yaşanan sorunlar, özellikle internet ve sosyal medya konusundaki bilinçsiz tüketimin doğurabileceği sıkıntılar ve alınabilecek önlemlere yer verildi.

Yapay zekanın kötüye kullanımı, yasal olmayan siteler, internet alışverişi ve bankacılığı dolandırıcılıkları gibi yöntemler nedeniyle mağduriyet yaşanmaması ve veri güvenliğinin sağlanması için sanal kart kullanımının, internet sayfalarının uzantılarını dikkatli gözden geçirmenin ve banka ATM'lerinde şifre gizliliğine dikkat etmenin önemine vurgu yapıldı.

Eğitimde, küçük yaşlarda çocukların internete kontrolsüz erişim sağlamasıyla özellikle sosyal medya aracılığıyla maruz kaldıkları zorbalığa işaret edilirken, çocuk ve gençlerin daha bilinçli kullanıcılar olabilmeleri için yapılması gerekenlere de yer verildi.