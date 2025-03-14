Keçiören Belediyesi Ramazan İftar Sofraları ile Birlik ve Beraberliği Öne Çıkarıyor

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, her akşam kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyi misafir ediyor. Son olarak Ankara'da yaşayan Çorumluları ağırlayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizin birçok noktasında kurduğumuz iftar sofralarında her gün binlerce vatandaşımızı bir araya getiriyoruz. İftar sonrası ise iki farklı noktada kurduğumuz Ramazan Şenlik Alanı'nda hemşehrilerimize ve çocuklarımıza keyifli bir akşam yaşatıyoruz" dedi.

Keçiören Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Ardıç, Keçiören Çorumlular Federasyonu Başkanı Dr. Okay Erözgün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, 25, 26 ve 27. dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çorum dernek, vakıf, federasyon yöneticileri ve Ankara'da yaşayan Çorumlu vatandaşlar katıldı.

Başkan Özarslan, programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kapımız sonuna kadar açık"

"Kıymetli Çorumlu hemşehrilerim, sizlerle güzel bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz, herkesin belediye başkanıyız. Bayrağımızla, Atatürk'ümüzle ve Cumhuriyetimizle sorunu olmayan herkese kapımız sonuna kadar açık. Vatan sevdalılarıyla birlikte Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkes demeden herkesi kucaklıyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı bu mübarek günlerde Çorumlu hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyor, hep birlikte nice Ramazanlara erişmeyi diliyorum."

25, 26 ve 27. dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, "Bu iftar davetini veren çok değerli Keçiören Belediye Başkanımıza ve federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, "Bugün manevi iklimin zirve yaptığı mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında bir arada olmamızı sağlayan kıymetli Mesut Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ramazan sofraları, bize değerlerimizi hatırlatıyor"

Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır ise "Ramazan sofraları, birlik, beraberlik ve bereketi buluşturan en güzel ortamlardır. Bu Ramazan sofraları, kaybolmaya yüz tutmuş değerleri bizlere hatırlatan, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran, bizleri buluşturan ve kardeşliği ön plana çıkartan yerlerdir. Bu sofrada bizleri bir araya getirerek Çorumlulara Ankara'da bereketli bir Ramazan akşamı yaşatan Mesut Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Marifet ayrıştırmak değil, marifet bir arada tutmaktır"

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Ardıç, "Bizler iftar sofralarını sadece bedensel açlığın giderildiği sofralar olarak görmüyoruz. Bizler bu sofraları toplumsal adaletin, eşitliğin, hoşgörünün de büyütülebileceği sofralar olarak görüyoruz. Marifet ayrıştırmak değil, marifet bir arada tutmaktır. Toplumsal hoşgörü ve saygının baki olduğu bu birlikteliği sağlayan Mesut Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mesut Başkanımız desteğini hiçbir zaman esirgemedi"

Keçiören Çorumlular Federasyonu Başkanı Dr. Okay Erözgün ise "Her sene birlik ve beraberlik içinde iftar programları düzenlemeye, iftar vesilesiyle de eş, dost, akrabaları bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bu yolda bizimle beraber olduğu için, bu mübarek ayda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.