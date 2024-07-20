Keçiören Belediyesi ve Alevi Dernekleri Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

Güncel

Keçiören Belediyesi ile Alevi derneklerince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

"Gelin Canlar Bir Olalım" temasıyla Keçiören Belediyesi önünde gerçekleştirilen Matem Lokması ve Aşure Programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile vatandaşlar katıldı.

Taşcıer, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayında tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve dağıtılan aşurelerin kabul olmasını diledi.

Programa ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden Taşcıer, "Birliğimizin beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da konuşmasına, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a rahmet dileyerek başladı.

İnsanlık açısından trajik ama tarihsel açıdan büyük öneme sahip bir olayı anmak üzere aşurelerini paylaştıklarını dile getiren Yavaş, Kerbela'da yaşananları anımsattı.

Bu olayın sadece Müslümanlar arasında değil tüm insanlık aleminde derin izler bıraktığını dile getiren Yavaş, her zaman mazlumların, direnenlerin yanında yer alacaklarını vurguladı.

Keçiören Cemevi'nin çok yakında hizmete açılacağı bilgisini de paylaşan Yavaş, Mamak'taki cemevi projesinin temelinin atılmasına yönelik de görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da konuşma yaptığı programda, daha sonra vatandaşlara aşure ikram edildi.