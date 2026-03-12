Keçiören\'de 900 Sahte Plaka Ele Geçirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 900 sahte plaka ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte plaka basarak sattığı tespit edilen şüphelileri takibe alan İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Burada arama yapan ekipler, basılı halde 500 sahte plaka, basım aşamasında 400 boş plaka, pres, boya ve havalandırma makineleri, metal harf ve rakam kalıpları, plaka basımında kullanılan 300 litre boya ve 100 litre tiner ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.