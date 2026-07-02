Keçiören'de Bıçaklama Davasında İstinaf Kararı - Son Dakika
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Keçiören'de Bıçaklama Davasında İstinaf Kararı

Keçiören\'de Bıçaklama Davasında İstinaf Kararı
02.07.2026 11:36
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Hakan Çakır'ın öldürülmesi davasında sanıkların müebbet hapis cezası onandı, çocukların cezası bozuldu.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada istinaf mahkemesi, sanıklar Cemal Zeynal (45) ile büyük oğlu Ahmet Emir Zeynal (19) hakkında verilen müebbet hapis cezaları ile diğer mahkumiyet hükümlerini hukuka uygun buldu. Suça sürüklenen çocukları hakkında 'Kasten öldürme' ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinde de hukuka aykırılık bulunmadığına hükmedildi.

Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesi üzerine gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü.

Olaya karışan Cemal Zeynal ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17) ve T.Y.Z. (14) tutuklandı. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Nisan'da görülen karar duruşmasında sanıklar Cemal Zeynal'a müebbet hapis ve 27 yıl 1 ay 15 gün, Ahmet Emir Zeynal'a müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay, suça sürüklenen çocukları B.S.Z.'ye 32 yıl 7 ay, T.Y.Z.'ye ise 24 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Umut Kılınç 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır beraat etti, ağabeyi Hakkı Can Çakır hakkında ise 10 bin TL adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İSTİNAF ÇOĞU HÜKME İTİRAZI REDDETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Cumhuriyet savcısı, sanık ve taraf avukatlarının istinaf başvurularını inceledi. Daire; sanıklar Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal hakkında Hakan Çakır'a yönelik 'Kasten öldürme', Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs', suça sürüklenen çocuklar hakkında ise Hakan Çakır'a yönelik 'Kasten öldürme' ile Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vererek istinaf başvurularını esastan reddetti. Böylece bu suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri kesinleşme sürecinde bir üst aşamaya taşınmış oldu.

'YARALAMA' SUÇUNDAN BOZMA

Daire, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. ile T.Y.Z. hakkında Eyyüp Demir ve Sevender Özkan'a yönelik 'Kasten yaralama' suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini ise bozdu. Kararda, verilen hapis cezalarının 1 yılın altında olması ve çocukların daha önce hapis cezası mahkumiyetlerinin bulunmaması nedeniyle TCK'nın ilgili maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekirken bu konuda gerekçe oluşturulmadığı belirtildi. Dosya, bu eksikliğin giderilmesi ve yeniden hüküm kurulması için Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'ADALETİN HALEN VAR OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Hakan Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım karara ilişkin, "Hakan Çakır dosyasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından istinaf kararı verildi. Kararda; sanıklar Ahmet Emir ve Cemal hakkında maktul Hakan'a yönelik kasten öldürme, katılanlar Hakkı Can ve Şahin'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, katılanlar Eyyüp ve Sevender'e yönelik kasten yaralama; suça sürüklenen çocuk sanıklar hakkında maktul Hakan'a yönelik kasten öldürme, katılanlar Hakkı Can ve Şahin'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs; sanık Ahmet Emir hakkında katılanlar Eyyüp ve Sevender'e yönelik tehdit, maktul Hakan ile katılanlar Melisa Nur ve Sevender'e yönelik hakaret suçlarından kurulan hükümler yönünden alınan cezalara karşı sanıkların istinaf başvuruları reddedildi. Suça sürüklenen çocuklar ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu karar da adaletin halen var olduğunu bizlere göstermiştir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Bıçaklama Davasında İstinaf Kararı - Son Dakika

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