Keçiören'de Çöp Konteynerleri Tek Tek Yıkanıyor - Son Dakika
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Keçiören'de Çöp Konteynerleri Tek Tek Yıkanıyor

03.06.2026 10:25  Güncelleme: 11:37
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Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde çevre sağlığını güçlendirmek amacıyla çöp konteynerlerinde özel yıkama araçlarıyla kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde çevre sağlığını güçlendirmek amacıyla çöp konteynerlerinde kapsamlı yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın göreve gelmeden önce sözünü verdiği ve ilçede ilk kez yaygın şekilde kullanıma sunulan çöp konteynerleri, özel yıkama araçlarıyla düzenli olarak temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

ÖZEL YIKAMA ARAÇLARIYLA TEK TEK TEMİZLENİYOR

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki tüm çöp konteynerleri özel yıkama araçlarıyla tek tek temizleniyor. Yüksek basınçlı su ve özel temizlik ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilen yıkama işlemleriyle konteynerlerde oluşabilecek kötü koku, bakteri ve zararlı oluşumların önüne geçiliyor.

Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte böcek ve haşere popülasyonunda görülebilecek artışın engellenmesi için yapılan çalışmalarla Keçiörenlilerin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarına katkı sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Çöp Konteynerleri Tek Tek Yıkanıyor - Son Dakika

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