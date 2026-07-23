Keçiören'de "Ergenlik Dönemini Anlamak" Konuşuldu - Son Dakika
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Keçiören'de "Ergenlik Dönemini Anlamak" Konuşuldu

23.07.2026 09:30  Güncelleme: 10:53
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Keçiören Belediyesi ve Aile Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'Ergenlik Dönemini Anlamak' seminerinde ailelere, ergenlik sürecinde çocuklarla sağlıklı iletişim ve doğru ebeveyn tutumları anlatıldı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde Kardeşler Günevi'nde "Ergenlik Dönemini Anlamak" konulu seminer düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Kardeşler Günevi'nde "Ergenlik Dönemini Anlamak" başlıklı seminer düzenlendi. Ailelerin ergenlik dönemine ilişkin farkındalıklarını artırmak ve çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen seminer yoğun ilgi gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog Pınar Öznalbant Karaoğlu tarafından verilen eğitimde, ergenlik döneminde yaşanan fiziksel, duygusal ve sosyal değişimler ele alındı. Katılımcılara, ergenlik sürecinin çocukların gelişimindeki önemi anlatılırken, ailelerin bu dönemde çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda da bilgi verildi.

MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU

Seminerde, ergenlik döneminin yalnızca çocuklar için değil, aileler için de önemli bir değişim süreci olduğu vurgulanarak, sağlıklı iletişimin, empati kurmanın ve doğru ebeveyn tutumlarının çocukların bu dönemi daha güvenli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sağladığı ifade edildi.

Katılımcılar, eğitim sonunda merak ettikleri soruları uzmanına yöneltme fırsatı da buldu.

Kaynak: ANKA

Aile Bakanlığı, Ergenlik, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de 'Ergenlik Dönemini Anlamak' Konuşuldu - Son Dakika

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