Keçiören'de "Ergenlik Dönemini Anlamak" Konuşuldu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde Kardeşler Günevi'nde "Ergenlik Dönemini Anlamak" konulu seminer düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Kardeşler Günevi'nde "Ergenlik Dönemini Anlamak" başlıklı seminer düzenlendi. Ailelerin ergenlik dönemine ilişkin farkındalıklarını artırmak ve çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen seminer yoğun ilgi gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog Pınar Öznalbant Karaoğlu tarafından verilen eğitimde, ergenlik döneminde yaşanan fiziksel, duygusal ve sosyal değişimler ele alındı. Katılımcılara, ergenlik sürecinin çocukların gelişimindeki önemi anlatılırken, ailelerin bu dönemde çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda da bilgi verildi.

MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU

Seminerde, ergenlik döneminin yalnızca çocuklar için değil, aileler için de önemli bir değişim süreci olduğu vurgulanarak, sağlıklı iletişimin, empati kurmanın ve doğru ebeveyn tutumlarının çocukların bu dönemi daha güvenli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sağladığı ifade edildi.

Katılımcılar, eğitim sonunda merak ettikleri soruları uzmanına yöneltme fırsatı da buldu.