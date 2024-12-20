Keçiören\'de Mevlana\'nın 751. Vuslat Yıldönümü Kutlandı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Mevlana'nın 751'inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Kadınlar Lokali tiyatro ekibi tarafından sahnelenen "Gel" adlı tiyatral şiir dinletisine ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi, Mevlana'nın 751'inci vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Gel" adlı tiyatral şiir dinletisine, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda ev sahipliği yaptı. Mevlana'nın ortaya koyduğu değerler, hayat öğretileri ve evrensel sevgi anlayışının anlatıldığı programda, eserlerinden kesitlere de yer verildi.

Mevlana'nın hoşgörü, sevgi ve birlik anlayışının sahneye taşındığı programda duygusal anlar da yaşandı. Şiir dinletisinin ardından gerçekleştirilen sema gösterisi de izleyenlerin beğenisini kazandı.