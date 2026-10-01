Keçiören'de otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Keçiören'de otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keçiören Tepebaşı Mahallesi'nde dün, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan sürücüye otomobil çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi, soruşturma sürdürülüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan sürücüye otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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