Keçiören'de Sevgililer Günü'nde Sürpriz Nikah Töreni - Son Dakika
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Keçiören'de Sevgililer Günü'nde Sürpriz Nikah Töreni

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren sekiz çifte sürpriz yaparak nikahlarını kıydı. Başkan Özarslan, sevginin büyüklüğüne dikkat çekerek çiftlere mutluluklar diledi. Etkinlik kapsamında karaoke etkinliği de düzenlendi.

15.02.2025 10:32  Güncelleme: 11:10
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(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren sekiz çifte sürpriz yaparak nikahlarını kıydı. Başkan Özarslan, "Sevgi, 14 Şubat'a sığdırılamayacak kadar büyük bir duygu. Sevgimizi ifade etmek ve paylaşmak için 14 Şubat sadece bir vesile. Bu güzel vesileyle tüm çiftlerimizin Sevgililer Günü'nü kutluyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Başkan Özarslan, 14 Şubat'ta "Evet" diyen çiftlere sürpriz yaparak, nikahlarını kıydı. Çiftleri tek tek tebrik eden ve mutluluklarına ortak olan Başkan Özarslan, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek için belediyemize başvuruda bulunan çiftlerimizin nikahlarını kıyarak en özel günlerinde yanlarında olduk. Sevgi, 14 Şubat'a sığdırılamayacak kadar büyük bir duygu. Sevgimizi ifade etmek ve paylaşmak için 14 Şubat sadece bir vesile. Bu güzel vesileyle tüm çiftlerimizin Sevgililer Günü'nü kutluyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Nikah törenine katılan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de çiftlere mutluluklar diledi.

Keçiören Belediyesi'nin Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı diğer bir sürpriz de Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi'nde (TEKNOMER) düzenlenen karaoke etkinliği oldu. Sevgililer Günü'nde nikah kıydırmak için Keçiören Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne müracaat eden çiftler karaoke yaptı. Nikah merasimlerinin ardından TEKNOMER'de bulunan stüdyoya giren çiftler, en özel günlerinde en özel şarkıları birbirilerine armağan etti. Çiçeği burnunda eşlerin sevinçleri yüzlerine yansırken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Karaokenin ardından fotoğraf çekimi de yapıldı.

Keçiören Belediyesince Aşık Veysel Nikah Sarayı'nda toplam 42 çiftin nikahı kıyılırken tüm çiftlere çiçek hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Sevgililer Günü'nde Sürpriz Nikah Töreni - Son Dakika

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