Keçiören'de Şiddetli Sel Felaketi - Son Dakika
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Keçiören'de Şiddetli Sel Felaketi

Keçiören\'de Şiddetli Sel Felaketi
19.07.2025 13:59
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Ankara'da sağanak sonrası evin duvarı yıkılan Asuman Peker, kızıyla birlikte selde sürüklendi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde dün sağanak sonrası oluşan selde evinin duvarı yıkılan ve 10 yaşındaki kızıyla suda sürüklenen Asuman Peker (38) "Şiddetli sel tekrar basınca odanın duvarından sürüklendik. Garaja doğru sürüklendik. Çok kötüydü" dedi.

Başkent'in bazı noktalarında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, geç saatlere kadar sürdü. Keçiören ilçesinde saat 19.00 ile 20.00 arasında etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı. Adnan Menderes Mahallesi 1071'inci Sokak'ta Çağla Apartmanı'nın alt katında Asuman Peker'in oturduğu evin duvarı, sel suları nedeniyle yıkıldı. Evde bulunan Asuman Peker ve 10 yaşındaki kızı suda bir süre sürüklenirken, boğulmaktan son anda kurtuldu.

'KEDİYİ KURTARMAK İSTEDİK'

Kızı hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren, evinde de büyük hasar oluşan Asuman Peker, yaşadıklarını anlattı. Asuman Peker, işten çıktıktan sonra yağmura yakalanmadan eve gitmek için babasının yanında olan kızını aldığını ve hızla eve gittiklerini söyleyerek, "Yağmur yağmaya başladı. Kapı çaldı komşular 'evden çıkın' dedi. Kedimiz evdeydi. Onun da canını kurtarmak istedik. O sırada çocuklarımın odasındaki cam patladı. Kızımın elini tuttum. Elektrik çarptı. Kızımın elini bırakmadım. Şiddetli bir sel tekrar basınca odanın duvarından sürüklendik. Garaja doğru sürüklendik. Çok kötüydü" diye konuştu.

Asuman Peker, 10 yaşındaki kızının Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü, sele kapılan kedisi Şilan'ın da komşuları tarafından bulunarak kendisine teslim edildiğini söyledi.

KEPÇE İLE KURTARILDILAR

Öte yandan dün sağanak sonrası oluşan selde mahsur kalanların kurtarılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Keçiören'de selde bir süre sürüklendikten sonra yolun ortasında kalan minibüste mahsur kalan 2 kişinin kepçe ile kurtarıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Keçiören, Ankara, Son Dakika

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