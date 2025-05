Keçiören\'de Silahlı Kavga: Bir Yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçen Kudret Y. (59), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi, Memiş Gümüş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A.Y. (19) ile E.Ç. (23), parkta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., yanında bulunan tabancayla E.Ç.'ye ateş etti. Bu sırada ekmek almak için parkın yakınından geçen Kudret Y.'nin bacağına kurşun isabet etti. M.A.Y. ve E.Ç. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kudret Y., ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler M.A.Y. ve E.Ç. ise olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.