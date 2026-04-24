Keçiören'deki Camilerde, Okul Saldırısında Hayatını Kaybeden Öğretmen ve Öğrenciler İçin Mevlit Okutuldu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığı iş birliğiyle, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler ile tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Keçiören'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilen program kapsamında akşam namazının ardından ilçe genelindeki camilerde Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı. Düzenlenen programla acılı ailelerin hüznü paylaşılırken, birlik ve dayanışma mesajı verildi. Mevlit programının ardından cami çıkışlarında vatandaşlara lokma tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, paylaştığı mesajda, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı hadisenin ardından kaybettiğimiz öğretmenimiz, yavrularımız ve Cumhuriyetimizin kurulması için şehit düşen atalarımız için Keçiören'imizin dört bir yanında dualarda buluştuk. Hemşehrilerimizle birlikte camilerimizde okutulan Mevlid-i Şerif ile aynı gönülde, aynı duada bir araya geldik. Rabbim ettiğimiz dualarımızı kabul eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.