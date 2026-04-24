Keçiören'deki Camilerde, Okul Saldırısında Hayatını Kaybeden Öğretmen ve Öğrenciler İçin Mevlit Okutuldu

24.04.2026 10:28  Güncelleme: 11:36
(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığı iş birliğiyle, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler ile tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Keçiören'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilen program kapsamında akşam namazının ardından ilçe genelindeki camilerde Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı. Düzenlenen programla acılı ailelerin hüznü paylaşılırken, birlik ve dayanışma mesajı verildi. Mevlit programının ardından cami çıkışlarında vatandaşlara lokma tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, paylaştığı mesajda, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı hadisenin ardından kaybettiğimiz öğretmenimiz, yavrularımız ve Cumhuriyetimizin kurulması için şehit düşen atalarımız için Keçiören'imizin dört bir yanında dualarda buluştuk. Hemşehrilerimizle birlikte camilerimizde okutulan Mevlid-i Şerif ile aynı gönülde, aynı duada bir araya geldik. Rabbim ettiğimiz dualarımızı kabul eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
