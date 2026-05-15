Keçiören'de elektronik atık kampanyasına yoğun ilgi

15.05.2026 09:46  Güncelleme: 10:34
Keçiören Belediyesi'nin KEÇMEK kurs merkezlerinde başlattığı elektronik atık toplama kampanyasıyla, atıklar geri dönüştürülüp çevre ve ekonomiye katkı sağlanırken, katılımcılara çiçek ve hediyeler veriliyor.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından KEÇMEK kurs merkezlerinde verilen "Çevre ve Sıfır Atık Eğitimleri" sonrasında başlatılan "Elektronik Atık Toplama Kampanyası" büyük ilgi görüyor. Kursiyerlerin evlerinde atıl durumda bekleyen elektronik atıklar, geri dönüşüm sürecine kazandırılarak hem çevrenin korunmasına hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kampanya kapsamında kurs merkezleri ziyaret edilerek, kursiyerlerden elektronik atıklar teslim alınıyor. Toplanan atıklar yerinde tartılıyor; çevre bilincine katkı sunan kursiyerlere, Keçiören Belediyesi seralarında yetiştirilen çiçekler, lisanslı elektronik atık toplama firmasının sponsor olduğu ajanda veya termos bardak hediye ediliyor. Kampanya sayesinde kullanılmayan küçük ev aletleri, elektronik cihaz parçaları ve benzeri atıklar doğaya zarar vermeden geri dönüşüm sürecine dahil edilerek, yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

KEÇMEK KURS MERKEZLERİ ATIK TOPLAMA NOKTASI OLDU

KEÇMEK kurs merkezleri yalnızca eğitim verilen alanlar değil, aynı zamanda "Atık Toplama Noktası" olarak da hizmet veriyor. Vatandaşlar evlerinde oluşan küçük ebatlı elektronik atıkları ve atık pilleri kurs merkezlerinde bulunan toplama kutularına bırakabiliyor. Keçiören Belediyesi yetkilileri, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların genişleyerek sürdürüleceğini belirterek vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı'nı 0312 359 10 27 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Kaynak: ANKA

